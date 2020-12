W przyszłym roku w najwyższej klasie rozgrywkowej Australii oglądać będziemy dwóch polskich piłkarzy. Kontrakt z Central Coast Mariners podpisał Michał Janota. Na antypodach najcieplej przywita go Filip Kurto.

Latem ubiegłego roku Janota został graczem Al-Fateh SC z Arabii Saudyjskiej. W tamtejszej lidze zaliczył 11 spotkań i zdobył jedną bramkę. Ostatni mecz rozegrał w styczniu.

W lipcu rozwiązano z nim kontrakt. Aż do teraz pozostawał bez klubu. Spekulowano, że ponownie zagra w Polsce, ale wybrał ponowną - trzecią już - emigrację.

W latach 2006-2012 przebywał w Holandii. Reprezentował barwy Feyenoordu Rotterdam (początkowo w zespole juniorów), a potem także Excelsioru Rotterdam i Go Ahead Eagles.

Teraz 30-latek związał się z Central Coast Mariners. To ostatnia ekipa A-League poprzedniego sezonu. Do tej pory jedynym zagranicznym zawodnikiem był tam Ziggy Gordon, Szkot polskiego pochodzenia znany polskim kibicom z gry w Jagiellonii Białystok. Janota będzie drugim Polakiem w lidze australijskiej. Od 2018 roku gra w tym kraju bramkarz Filip Kurto. Aktualnie jest piłkarzem Western United.

