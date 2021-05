Michał Helik rozgrywa kapitalny sezon w barwach drużyny Barnsley, co zaowocowało indywidualnym wyróżnieniem dla naszego reprezentanta. 25-latek został wybrany najlepszym piłkarzem tej kampanii w swojej nowej drużynie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligue 1. RC Lens – OSC Lille 0-2. Piękna bramka Buraka Yilmaza (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Reklama

Helik trafił do Anglii we wrześniu 2020 roku z Cracovii. Jego debiut na zapleczu Premier League nie był udany. Już po 42 minutach wyleciał bowiem z boiska z czerwoną kartką.



Potem było jednak tylko lepiej. Polak spisywał się świetnie nie tylko w defensywie, bo docenić należy także jego dorobek strzelecki. 6 bramek w 45 spotkaniach to w przypadku środkowego obrońcy wynik godny pochwały.



Występy Helika zaowocowały debiutem w reprezentacji Polski. Selekcjoner Paulo Sousa powołał 25-latka na swoje pierwsze zgrupowanie i dał szansę występu od pierwszej minuty w meczach z Węgrami i Anglią.





Michał Helik piłkarzem sezonu w ekipie Barnsley

Reklama

- To był wyjątkowy rok dla nas i dla mnie. To mój pierwszy sezon za granicą i zarazem pierwszy w Barnsley. Ta nagroda to dla mnie wielka sprawa - powiedział po zdobyciu wyróżnienia Helik, który podziękował także fanom za wszystkie głosy.



Drugi w rankingu Alex Mowatt zdobył ponad 200 głosów mniej od Helika. Trzecie miejsce zajął Callum Brittain.



TB