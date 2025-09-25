Miasteczko czeka na przyjazd Wisły Kraków. Absolutny szał, bilety VIP w kosmicznych cenach

To będzie wielkie święto nie tylko w Bytomiu Odrzańskim, ale w całym województwie lubuskim, które od lat jest piłkarską pustynią. W ekstraklasie jeszcze nigdy nie grał żaden klub z tego regionu, a ostatnim przedstawicielem w I lidze był GKP Gorzów Wielkopolski i było to... 14 lat temu.

Nie ma więc się co dziwić, że na piłkarzy Wisły w Bytomiu Odrzańskim czekają jak na magów futbolu. Co prawda krakowianie teraz grają tylko na zapleczu Ekstraklasy, ale 13 mistrzostw Polski i wspomnienie sukcesów z czasów Bogusława Cupiała działają na wyobraźnię kibiców.

- Ogromnie się cieszę, że zagramy z taką drużyną i jeszcze pokaże to telewizja. Chcemy pochwalić się stadionem, a dla zawodników będzie to nobilitacja. A wie pan, co jest najfajniejsze? Że ktoś w Krakowie musiał wrzucić do wyszukiwarki hasło: "Bytom Odrzański", by dowiedzieć się, gdzie to w ogóle jest. A Angelowi Rodado, to nazwę naszej miejscowości musieli pewnie ze trzy razy powtórzyć - uśmiecha się Michalewicz.

Odra - Wisła. "Pozytywna walka z czasem"

Bytom Odrzański leży niedaleko Nowej Soli i Głogowa. Zamieszkuje go ok. 4 tys. ludzi, a to oznacza, że statystycznie niemal połowa mieszkańców stawi się na stadionie. Na co dzień obiekt może pomieścić 1000 widzów, ale specjalnie na czwartkowe spotkanie rozbudowany został do 1900 miejsc. Od poniedziałku zwożono tymczasowe trybuny, a w przygotowaniach pomagali wolontariusze.

- Miałem oddzwonić do pana za 15 minut, a minęły blisko dwie godziny, więc sam pan widzi, że jest tu co robić - uśmiecha się Michalewicz.

- To taka pozytywna walka z czasem, ale lubię taką "napinkę" organizacyjną i jestem przekonany, że będziemy gotowi na czas. Na boisku treningowym postawiliśmy dodatkową trybunę, ale największym wyzwaniem są wymogi telewizyjne, bo musimy przygotować specjalne rusztowania i podesty. Ale u nas w Bytomiu ktoś zawsze zna kogoś i szybko wszystko udaje się załatwić. Wielka w tym także zasługa wolontariuszy. Pięć lat temu miałem w klubie jedną osobę do pomocy, a dziś ktoś zajmuje się trawą, ktoś nawadnianiem, ktoś ogólną pomocą i nie biorą za to ani złotówki. Jestem im za to ogromnie wdzięczny - podkreśla Michalewicz.

Piłkarz Odry i były zawodnik Wisły: "Potrzebujemy wsparcia kibiców"

Czwartkowy mecz będzie zdecydowanie największym wydarzeniem w 78-letniej historii klubu. Do tej pory drużyna grała co najwyżej w trzeciej lidze, z której spadła w zeszłym sezonie. Dziś próbuje do niej wrócić i na razie idzie jej obiecująco - w czwartej lidze wygrała osiem pierwszych spotkań i jest wiceliderem.

- Dla naszego klubu przyjazd Wisły to święto, a dla mnie wyjątkowy mecz. Zachęcamy, żebyście wypełnili stadion do ostatniego miejsca. Potrzebujemy waszego wsparcia. Mam nadzieję, że zobaczycie kawał dobrego meczu - zwraca się do kibiców Krzysztof Drzazga, były napastnik Wisły, a dziś Odry.

Pewnie w całej historii piłki w powiecie nowosolskim nie doszukałbym się równie prestiżowego meczu. Jako działacze już spełniliśmy swoje marzenia, teraz czas na piłkarzy. Uwielbiam romantyczne historie i wierzę, że możemy pokonać Wisłę

Choć czwarta liga w Polsce uznawana jest za amatorską, to zawodnicy Odry nie powinni narzekać. Klub zapewnia im mieszkania oraz kontrakty. Do tego część piłkarzy pracuje w akademii Odry, a niektórzy są np. agentami ubezpieczeniowymi.

- Powiedziałbym, że nasi piłkarze są półzawodowcami i mogą w całości poświęcać się piłce. Niektórzy chcą się u nas odbudować, inni może wkrótce odnajdą się w większej piłce, a mecz z Wisłą może im w tym pomóc. Powtarzam chłopakom, że w czwartek muszą zagrać bez kompleksów i mieć mentalność zwycięzców - zaznacza Michalewicz.

Dobę przed meczem niemal wszystkie wejściówki były wykupione. Pozostało kilkanaście biletów za 80 zł oraz kilka wejściówek VIP za... 4,2 tys. zł.

Mecz Odra Skrzynie Zając Bytom Odrzański - Wisła Kraków w czwartek o godz. 14:30. Stawką jest awans do 1/16 finału Pucharu Polski.

