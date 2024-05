Miarka się przebrała, haniebny atak na piłkarza. Oblali go kwasem

Do karygodnego incydentu doszło w minioną niedzielę w jednym z malezyjskich miast. 26-letni reprezentant kraju Faisal Halim został oblany kwasem w centrum handlowym. Sportowiec trafił na oddział intensywnej terapii a obrażenia, którym doznał, okazały się być na tyle poważne, że będzie on musiał przejść szereg operacji. Wiele wskazuje na to, że na boisko wróci dopiero za kilka miesięcy.