Liga saudyjska już ruszyła, ale to nie znaczy, że tamtejsze kluby zaprzestały szukania kolejnych wzmocnień. O ile jednak do tej pory przyzwyczailiśmy się, że trafiają tam bardziej doświadczeni piłkarze, tak teraz wszystko wskazuje na to, że do Al Ahli trafi Gabri Veiga, 21-latek z Celty Vigo. Z perspektywy polskiego kibica jest to o tyle ciekawe, że według wielu doniesień miał on w Napoli zostać następcą Piotra Zielińskiego, gdyby ten jednak przeniósł się na Bliski Wschód.