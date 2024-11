Miał wejść na boisko, po upływie doby jest bez klubu. Kuriozalna sytuacja legendy Realu Madryt

Marcelo nie utrzymał nerwów na wodzy w końcówce meczu

Marcelo po odejściu z Realu Madryt nie notuje najlepszej passy. W barwach Olympiakosu nie wytrwał nawet pół roku. Gdy okazało się, że legendarny lewy obrońca nie jest już w stanie rywalizować na odpowiednio wysokim poziomie w Europie, postawił na emocjonalny powrót. W lutym 2023 roku związał się z klubem, w którym stawiał pierwsze kroki w futbolu - z Fluminense. Pod względem kolektywnym ten ponowny mariaż należy uznać za udany, bo Brazylijczyk mógł dopisać sobie do CV zwycięstwo w Copa Libertadores oraz w Recopa Sudamericana. Pod względem indywidualnym nie było jednak tak dobrze.

Do kluczowego zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego. Fluminense mierzyło się z Gremio Porto Alegre i pod koniec drugiej połowy prowadziło 2:1. Trener Mano Menezes zamierzał wówczas przeprowadzić podwójną zmianę, jednym z graczy wybranych do wejścia na boisko był właśnie Marcelo. Panowie wymienili parę słów, ale odpowiedź 36-latka musiała być bardzo radykalna, bo na popularnym filmiku widać, jak Menezes z miejsca rezygnuje z wprowadzenia lewego obrońcy i odsyła go na ławkę rezerwowych.