Miał pracować z kadrą, skończyło się ogromnym wstydem. Teraz ogłasza powrót

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Przygoda Łukasza Piszczka z GKS-em Tychy zakończyła się katastrofalnie. Łączony do niedawna z pracą w reprezentacji Polski szkoleniowiec został zwolniony po zaledwie ośmiu spotkaniach. 41-latek nie zwlekał długo z powrotem na ławkę trenerską. Piszczek wraca tam, gdzie od wielu lat czuje się najlepiej.

Łukasz Piszczek
Łukasz PiszczekAntoni Dec / Arena AkcjiNewspix.pl

Łukasz Piszczek jest jednym z nielicznych reprezentantów Polski, którzy zaliczyli płynny przeskok od zakończenia piłkarskiej kariery do rozpoczęcia przygody z fachem trenerskim. Prawy obrońca po odejściu z Borussii Dortmund trafił do rodzinnych Goczałkowic Zdrój, gdzie w pewnym momencie łączył grę z funkcją pierwszego szkoleniowca.

Piszczek szybko wrócił do Dortmundu, gdy dołączył do sztabu szkoleniowego swojego dawnego kolegi z boiska Nuriego Sahina. Przygoda ta zakończyła się niepowodzeniem i szybkim zwolnieniem.

Swego czasu Piszczek był jednym z głównych kandydatów do pracy w sztabie reprezentacji Polski. Ostatecznie pomimo wielu spekulacji w mediach nic z tego nie wyszło. Sam zainteresowany w "Przeglądzie Sportowym Onecie" zdradził, że zamiast pracy jako asystent chciał pracować jako pierwszy szkoleniowiec na wyższym szczeblu niż dotychczas.

Okazja nadarzyła się względnie szybko. Piszczek w listopadzie ubiegłego roku został ogłoszony trenerem GKS-u Tychy. Pierwszy poważny sprawdzian zakończył się dla byłego reprezentanta Polski prawdziwym koszmarem.

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Piszczek wraca do pracy po blamażu w Tychach. Podjął nietypową decyzję

Piszczek poprowadził GKS Tychy w zaledwie ośmiu spotkaniach. Klub z Górnego Śląska pod batutą byłego reprezentanta Polski zanotował katastrofalny bilans dwóch remisów oraz aż sześciu porażek. Wśród nich szczególnie bolesne były klęski 1:6 z Miedzią Legnica oraz 0:4 ze Stalą Mielec.

Ta druga porażka przelała czarę goryczy. Piszczek z posadą pożegnał się 9 marca, a następnego dnia Tyszanie ogłosili zatrudnienie Rene Pomsa. Austriakowi misja utrzymania GKS-u w Betclic 1. Lidze zakończyło się niepowodzeniem. Klub ten po raz pierwszy od 2016 roku znalazł się na trzecim szczeblu rozgrywkowym.

Piszczek po niepowodzeniu w GKS-ie Tychy nie czekał zbyt długo na podjęcie kolejnej pracy. Okazuje się, że 41-latek wrócił do miejsca, w którym czuje się zdecydowanie najlepiej. Jak ogłoszono w poniedziałek, Piszczek ponownie został trenerem trzecioligowego KS-u Goczałkowice-Zdrój.

Dotychczasowy pierwszy trener oraz następca Piszczka Jacek Kołodziejczyk pozostanie w klubie. Były trener Karkonoszy Jelenia Góra obejmie posadę drugiego trenera. Drużyna z Goczałkowic ma za sobą udany sezon skwitowany szóstym miejsce w tabeli trzeciej grupy III ligi.

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