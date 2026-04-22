Maciej Skorża jest aktualnie jednym z niewielu polskich trenerów, który podjął decyzję o kontynuowaniu swojej kariery poza ojczyzną. 54-latek w Polsce święcił triumfy z Lechem Poznań, Legią Warszawa oraz Lechem Poznań. Szukając wyzwań poza naszym krajem Skorża postawił na kierunek azjatycki.

Pierwszą próbą był angaż w saudyjskim Al-Ettifaq, później przyszła pora na poprowadzenie olimpijskiej reprezentacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W ostatnich latach jednak życie Skorży splotło się z Japonią. Polak jest właśnie w trakcie swojej drugiej kadencji w japońskim Urawa Red Diamonds.

O Skorży w naszym kraju zrobiło się bardzo głośno w czerwcu ubiegłego roku. Krótko po tym, jak z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski zrezygnował Michał Probierz, to właśnie 54-latek był głównym kandydatem, by go zastąpić. Skorża finalnie podziękował Cezarowi Kuleszy, o czym sam prezes PZPN opowiadał w rozmowie z dziennikarzem Interii Sport Przemysławem Langierem.

Czarne chmury nad Maciejem Skorżą. Jego losy ma być już przesądzony

Pierwsza kadencji Skorży w Urawie zakończyła się ogromnym sukcesem. Japończycy z polskim trenerem na ławce wygrali azjatycką Ligę Mistrzów, co pozwoliło im zagrać w ubiegłorocznych Klubowych Mistrzostwach Świata. W USA drużyna Skorży przegrała mecze z River Plate, Monterrey oraz Interem Mediolan zajmując ostatnie miejsce w swojej grupie.

Ostatnie miesiące dla Skorży są jednak bardzo nieudane. Na ten moment Urawa Red Diamonds zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli japońskiej ekstraklasy, gromadząc w 11 rozegranych spotkaniach tylko 12 punktów. Drużyna Polaka notuje aktualnie serię sześciu porażek z rzędu.

Jak informuje miejscowy portal "hochi.news" dni Polaka na stanowisku trenera Urawy są już policzone. Polak ma poprowadzić drużynę do końca sezonu, a jego wygasająca umowa nie zostanie przedłużona. Jak informują japońscy dziennikarze, ta decyzja miała zostać już przekazana Skorży, a sam klub pracuje już nad zatrudnieniem następcy Polaka.

W Japonii aktualnie rozgrywany jest sezon przejściowy przed rewolucją w postaci przejścia na system jesień-wiosna, znanym z Europy. Ostatnia kolejka sezonu zasadniczego została zaplanowana na 22 maja, a niedługo później mają odbyć się baraże. Dla Skorży będą to więc ostatnie chwile w Urawie. Niewykluczone, że szkoleniowiec wróci do Polski, lecz kluby Ekstraklasy z pewnością będą musiały sięgnąć głęboko do kieszeni, by sprostać warunkom Skorży.

Maciej Skorża Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP East News

Maciej Skorża Yuichi YAMAZAKI / AFP AFP

FC Barcelona trenuje przed kolejnym starciem w La Lidze. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press