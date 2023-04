Miał być selekcjonerem Polaków, doskonale zna naszych piłkarzy. Objął kadrę w Ameryce Południowej

Marcelo Bielsa to jeden z najbardziej rozpoznawalnych trenerów piłkarskich. Argentyńczyk znany jest ze swojego zamiłowania do taktyki i szaleńczego wręcz przygotowania do meczów oraz treningów. 67-latek potrafi godzinami analizować rywali, a następnie z pasją przekazywać wiedzę swoim podopiecznym. Ma także oko do nieoczywistych piłkarzy - wystarczy przypomnieć chociażby Mateusza Klicha, z którego wydobył pełnię potencjału i uczynił piłkarza na miarę Premier League. Wcześniej Polak odbijał się natomiast między innymi od Bundesligi.