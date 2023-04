Kaczmarek w Lechii pracował przez rok, przejmując zespół w trakcie sezonu 2021/2022. Pierwsza część pracy w Gdańsku była w jego wykonaniu bardzo udana, bo "Biało-Zieloni" grali ciekawą piłkę, zgadzały się też wyniki - Lechia awansowała na koniec rozgrywek do eliminacji Ligi Konferencji. Gorzej było jednak w trwającym sezonie, bo przygoda w Europie zakończyła się już na 2. rundzie eliminacji, a pierwsze 6 ligowych meczów przyniosło aż 5 porażek. W efekcie Kaczmarek został zwolniony, chociaż jak pokazał czas, to raczej nie on był największym problemem gdańskiego klubu.