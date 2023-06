Messi znów to zrobił! Zobacz kapitalnego gola Argentyńczyka. Beckham zaciera ręce

Piękny gol Messiego, Argentyna pokonuje Australię

Wokół Lionela Messiego w ostatnich tygodniach urosło ogromne zamieszanie, wszystko w związku z jego przyszłością i wyborem nowego klubu. Już od pewnego czasu wiadomo było, że Argentyńczyk nie przedłuży wygasającego kontraktu z PSG, pytanie brzmiało, gdzie będzie grał w nadchodzącym sezonie. Długo wydawało się, że w grze są tylko dwie opcje - powrót do Barcelony albo rozbicie banku i podpisanie astronomicznie lukratywnego kontraktu w Arabii Saudyjskiej. Okazało się jednak, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Tym trzecim był David Beckham i jego Inter Miami, bo to ostatecznie tam Messi będzie kontynuował swoją karierę.

Po zdobyciu Pucharu Świata i ze względu na brak możliwości gry w Barcelonie, musiałem wybrać grę w Stanach Zjednoczonych, aby doświadczyć futbolu w inny sposób. Oczywiście, bardzo chciałem wrócić do Barcelony, byłem podekscytowany na samą myśl o tym, jednak z drugiej strony, po tym, co już przeżyłem nie chciałem ponownie znaleźć się w tej samej sytuacji

Całe zamieszanie nie przeszkodziło mu jednak w najważniejszym, czyli samej grze w piłkę. W czwartek Argentyna grała towarzysko z Australią, a Messi pokazał cząstkę swojej magi już w 2. minucie. Przejął piłkę przed polem karnym, ustawił ją na lewej nodze i zrobił to, co widzieliśmy już w jego wykonaniu setki razy - idealnie zmieścił ją przy słupku, nie dając szans bramkarzowi. To jednak nigdy się nie znudzi.