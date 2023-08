Messi znów bohaterem Miami, zachwycił cały świat. Jego ekipa zagra o puchar

Leo Messi nie przestaje zachwycać w barwach Interu Miami. Argentyńczyk ponownie został bohaterem swojej drużyny, wprowadzając ją do finału US Open Cup. Choć w półfinałowym starciu z Cincinnati nie zdołał wpisać się na listę strzelców po raz pierwszy odkąd zawitał za ocean, to mimo to zachwycił fanów, notując dwie niezwykle ważne asysty. W konkursie rzutów karnych pewnie wykorzystał swoją jedenastkę i już niebawem stanie do walki o kolejne trofeum w USA.