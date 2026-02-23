Messi wściekły po meczu, ruszył do sędziów. Koledzy musieli interweniować

Leo Messi od lat uchodzi za jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii futbolu. Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki, mistrz świata z 2022 roku i wieloletnia gwiazda FC Barcelona zapisał się złotymi zgłoskami w kronikach sportu. Po sukcesach w Hiszpanii oraz epizodzie w Paris Saint-Germain zdecydował się na nowy rozdział kariery i przeniósł się za ocean.

Latem 2023 roku Argentyńczyk zasilił Inter Miami CF - klub współwłaścicielem którego jest David Beckham. Transfer do Major League Soccer był jednym z najgłośniejszych w historii amerykańskiej ligi i miał ogromne znaczenie marketingowe. Choć zespół z Florydy nie należy do ścisłej światowej czołówki, Messi od początku podkreślał, że traktuje projekt poważnie i chce walczyć o kolejne trofea.

Leo Messi nie wytrzymał po przegranym meczu. Wszystko się nagrało

Nowy sezon MLS rozpoczął się jednak dla Interu w kiepskim stylu. Wyjazdowa porażka 0:3 z Los Angeles FC mocno zabolała obrońców tytułu, a szczególnie ich największą gwiazdę. Messi nie krył frustracji i winą za niekorzystny rezultat obarczył decyzje sędziów. Emocje wzięły górę do tego stopnia, że tuż po końcowym gwizdku próbował wtargnąć do szatni arbitrów, by wyjaśnić sporne sytuacje.

Sytuacja była napięta i mogła zakończyć się poważnym skandalem, gdyby nie szybka reakcja jego klubowego kolegi, Luis Suarez. Urugwajczyk ruszył za Messim i w korytarzu stadionu w Los Angeles chwycił go, gdy ten próbował przekroczyć próg drzwi prowadzących do sędziowskiej szatni. W pierwszym momencie obaj znaleźli się niemal w środku, jednak Suárez zdołał opanować sytuację i wyprowadził rozemocjonowanego Argentyńczyka z powrotem na korytarz.

Nagranie całego zajścia szybko trafiło do mediów społecznościowych i momentalnie obiegło świat. Widać na nim wyraźnie, jak wielkie emocje towarzyszyły Messiemu po końcowym gwizdku. Dla wielu kibiców był to dowód, że nawet po latach spektakularnych sukcesów i przenosinach do mniej wymagającej ligi Argentyńczyk wciąż podchodzi do każdego meczu z maksymalnym zaangażowaniem - czasem aż do granic wytrzymałości.

