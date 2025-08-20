Messi skończy reprezentacyjną karierę? Sensacyjne doniesienia z Argentyny

Lionel Messi to żywa legenda światowego futbolu. Najlepszy strzelec w historii FC Barcelony, a aktualnie gracz Interu Miami od 20 lat reprezentuje Argentynę na najwyższym szczeblu. Jednak dopiero od niedawna święci z kadrą sukcesy, na które czekał całą karierę.

Jednym z pierwszych celów Lionela Messiego i jego kolegów z Argentyny było wygranie Copa America. Zarówno w 2007, 2015 i w 2016 otarli się o triumf, jednak kończyło się na srebrnym medalu. Do historii przeszły już obrazki płaczącego Messiego, tuż po porażce z Chile przed dziewięcioma laty.

Messi już raz zakończył reprezentacyjną karierę

W 2016 roku, tuż po przegranym finale Copa America Lionel Messi ogłosił wszystkim, że kończy karierę reprezentacyjną.

- Drużyna narodowa to dla mnie skończone. Już cztery finały... Wygląda na to, że to nie miało być dla mnie. Próbowałem. Tego chciałem najbardziej, ale nie udało mi się... Więc myślę, że to koniec - mówił rozgoryczony piłkarz, który w serii jedenastek nie wykorzystał swojej szansy.

Jednak po krótkim czasie Messi zmienił decyzję. W komunikacie zawarł, że "miłość do ojczyzny i ta koszulka są zbyt potężne", by, ot tak, kończyć karierę reprezentacyjną. Trzeba przyznać, że ta decyzja wyszła ośmiokrotnemu zwycięzcy Złotej Piłki na dobre. W 2021 roku w końcu wygrał Copa America, a rok później - mistrzostwa świata w Katarze. Kontynentalny sukces powtórzył w 2024 roku.

Sensacyjne doniesienia ws. Messiego. "Może to być ostatni oficjalny mecz"

W przyszłym roku odbędą się mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Argentyna już jakiś czas temu zapewniła sobie udział na mundialu, pewnie prowadząc w swojej grupie eliminacyjnej w strefie CONMEBOL. Przed Messim i spółką ostatnie dwa mecze z Wenezuelą i Ekwadorem.

Zatrzymajmy się przy starciu z tą pierwszą reprezentacją. Fernando Czyz, dziennikarz DSports przyznał w trakcie prezentacji składu Argentyny na najbliższe mecze, że spotkanie z Wenezuelą może być ostatnim oficjalnym przed własną publicznością w wykonaniu Lionela Messiego.

Może to być ostatni oficjalny mecz Messiego w Buenos Aires (w reprezentacji Argentyny - red.)

Argentyna zagra z Wenezuelą 5 września o 1:30 czasu polskiego (w Argentynie będzie wówczas jeszcze 4 września). Później kadrę Lionela Scaloniego czekają jeszcze mecze towarzyskie poza krajem w październiku i listopadzie, a także Finalissima z Hiszpanią, która rozegrana zostanie 7 marca 2026 roku.

Messi to absolutny rekordzista, jeśli chodzi o bramki i asysty w kadrze. W 193 meczach strzelił, jak na ten moment, 112 goli i zaliczył 61 ostatnich podań.

