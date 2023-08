Messi przerwał milczenie, wyjawił prawdę o pobycie w Paryżu. Wymowne słowa

Gdy w czerwcu bieżącego roku gruchnęła wiadomość o tym, że Leo Messi nie przedłuży obowiązującego kontraktu z PSG, fani piłki nożnej na całym świecie wstrzymali oddech. Argentyńczyk był łączony z transferem do Arabii Saudyjskiej, jednak finalnie przeniósł swoje talenty do Stanów Zjednoczonych, dołączając do relatywnie młodego tworu, jakim jest Inter Miami. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii futbolu zabrał głos nt. pobytu w Paryżu, jasno deklarując, że życie na Florydzie podoba się mu zdecydowanie bardziej.