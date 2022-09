Messi przed mundialem bardzo wierzy w reprezentację Argentyny

W wywiadzie dla TUDN [hiszpańskojęzycznego amerykańskiego kanału sportowego, przyp.aut.], który przeprowadził Christo Stoiczkow, gwiazdor opowiadał o przygotowaniach Argentyny do mundialu, o obecnej sytuacji w PSG, a także o kolegach z drużyny - Neymarze i Kylianie Mbappe.

Messi: reprezentacja Argentyny rośnie w siłę

Teraz przed Messim i "Albicelestes" mecz towarzyski z Jamajką [w środę, 28 września, o godz. 2 polskiego czasu, przyp. aut.] . Po nim Messiego czeka ligowe spotkanie z OGC Nice [w sobotę, 1 października o godz.21].

W drużynie Argentyny znowu jest prawdziwym killerem. Ostatnio w towarzyskim meczu z Hondurasem zdobył dwa gole. "Albicelestes" przedłużyli po tym zwycięstwie serię meczów bez porażki: to już 34 spotkania z rzędu!

Jeśli chodzi o reprezentację Argentyny - Messi jest optymistą. - Drużyna narodowa gra lepiej, z większą swobodą, z większą znajomością siebie. Powstała fajna, silna reprezentacja, która ma pomysł jak grać każdy mecz. Sztab szkoleniowy bardzo dobrze przygotowuje się do spotkań. Będziemy grać niezależnie od rywala w ten sam sposób. Celem jest kontynuowanie tej drogi, jest chęć by dać z siebie wszystko podczas mundialu w Katarze. Wiemy, że ten turniej będzie bardzo trudny, tak jest gdy drobne szczegóły wykluczają z mistrzostw. Ale ta reprezentacja jest przygotowana by zmierzyć się z każdym. Największą różnicą w porównaniu z poprzednimi drużynami jest fakt, że udało się wygrać Copa América. To zmienia wszystko, pracujesz w inny sposób, sprawy układają się automatycznie - podkreśla.

Przyznaje, że rozgrywki grupowe nie będą spacerkiem. - W tym roku mamy bardzo trudną grupę, zdajemy sobie z tego sprawę. Bardzo ważne jest, aby zacząć od wygrania pierwszego meczu [z Arabią Saudyjską, przyp.aut.], ponieważ da to nam spokój ducha - uważa.

PSG? Cel niezmienny: Liga Mistrzów

Argentyńczyk jest również optymistą w kontekście klubu. Podczas trwającego sezonu PSG jeszcze nie przegrało, 35-latek już teraz ma na swoim koncie sześć trafień oraz osiem asyst. W zeszłym - rozegrał łącznie 34 spotkania, zdobył 11 bramek i zanotował 15 asyst.

PSG? Naszym celem jest, jak wszyscy wiedzą, wygranie Ligi Mistrzów. Wyniki zeszłego sezonu były trudne do przełknięcia, rozegraliśmy dwa mecze z Realem (1-0, 1-3) i wszystko było przesądzone... Obecny sezon jest nietypowy, z mistrzostwami świata w środku sezonu, ale Liga Mistrzów pozostaje głównym celem PSG. Jednak ta rywalizacja jest skomplikowana, nie zawsze wygrywają najlepsi. Przygotowujemy się najlepiej jak to możliwe żeby sprostać temu zadaniu - uważa Argentyńczyk. - Podczas pierwszego sezonu w Paryżu nie było łatwo, uczyłem się nowego klubu, wszedłem z rodziną w nowe środowisko, właściwie pierwszy raz w karierze - mówi Messi. Podkreśla jednak, że ciągle jest pewny siebie i uważa, że jest już do drużyny lepiej dopasowany, że jest lepiej przygotowany.

Messi o kumplach z PSG

Argentyńczyk bardzo docenia kolegów z klubu, jednocześnie rywali na najbliższym mundialu. - Z "Neyem" znamy się na pamięć, graliśmy razem w Barcelonie przez kilka sezonów, wolałbym więcej. Potem życie pozwoliło nam znaleźć się w Paryżu. Cieszę się, że mogę z nim grać i spotykać go na co dzień. Podobnie zresztą jak Kyliana. Francuz to prawdziwa bestia na boisku, supersilna w pojedynkach jeden na jednego. Mbappe szuka wolnych przestrzeni, gra bardzo szybko i ma świetne wyczucie. Jest graczem kompletnym, już to zademonstrował. Przez wiele lat będzie jednym z najlepszych na świecie - uważa Messi.