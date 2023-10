Messi opluty podczas meczu? Taka reakcja, rywal nie mógł się spodziewać

Reprezentacja Argentyny dopisała do swojego konta kolejne trzy punkty w eliminacjach do MŚ 2026 pokonując skromnie 1:0 Paragwaj po golu Nicolasa Otamendiego. Po spotkaniu sporo mówiło się m.in. o sytuacji, do jakiej doszło między Leo Messim a Antonio Sanabrią - drugi z wymienionych panów miał opluć słynnego "La Pulgę", choć sprawa nie jest jednoznaczna. Zawodnik Interu Miami w każdym razie postanowił potem w dość cięty sposób skomentować całą kwestię.