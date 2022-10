Messi ogłasza decyzję o pożegnaniu. To będzie jego ostatni występ

- Liczę dni, które dzielą nas od Pucharu Świata. Jest pewien niepokój, że ten moment już się zbliża. Czy to będzie mój ostatni mundial? Tak, zdecydowanie tak - te słowa Lionel Messi wypowiedział podczas rozmowy z Sebastianem Vignolo w programie "Star+".

Argentyńskiego wirtuoza nie zobaczymy więc w kolejnym mundialu. W 2026 turniej zorganizują wspólnie USA, Kanada i Meksyk. Messi będzie miał wówczas 39 lat.

Profesjonalnej kariery nie zamierza jednak kończyć na występie w Katarze. Koszulkę drużyny narodowej najprawdopodobniej będzie zakładał przynajmniej do 2024 roku. Argentyna bronić będzie wówczas wywalczonego w ubiegłym roku Copa America.

Messi należy do tej grupy zawodników uważnych za geniuszy futbolu, którzy nie sięgnęli po tytuł mistrza świata. Czy zdoła spełnić marzenie na przełomie listopada i grudnia?

- Nie wiem, czy akurat Argentyna jest w tym roku największym faworytem do końcowego triumfu - odpowiada. - Jesteśmy zawsze jednym z kandydatów do złota ze względu na naszą historię i osiągnięcia. Teraz też nie może być inaczej. Ale myślę, że głównego faworyta należy upatrywać w gronie innych drużyn.

"Albicelestes" trafili do grupy C z Arabią Saudyjską i Polską. Trudno sobie wyobrazić, by nie awansowali do fazy pucharowej. Jeśli jednak ich start w światowym czempionacie zakończy się katastrofą, Messi ostatni występ na MŚ może zaliczyć przeciwko "Biało-Czerwonym".

Mecz Polska - Argentyna odbędzie się 30 listopada 2022 roku na Stadium 974 w Dausze.

