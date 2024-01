Messi może połączyć siły z kolejnym "starym znajomym". W mediach aż huczy

Koszmar Philippe Coutinho zdaje się nie mieć końca. Jego ostatnie miesiące w Aston Villi był tragiczne - Brazylijczyk niemal w ogóle nie grał, a na dodatek prześladowały go kontuzje. "The Villans" chcąc pozbyć się nieprzydatnego pomocnika zdecydowali się wypożyczyć go we wrześniu do Al Duhail, gdzie miał stać się jedną z gwiazd drużyny. Plan niestety nie wypalił.