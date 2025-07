W wieku 38 lat Lionel Messi nie musi już nic. Jako piłkarz Barcelony i reprezentacji Argentyny osiągnął wszystko. Od triumfów w La Liga i Lidze Mistrzów, po upragnione mistrzostwo świata i osiem Złotych Piłek. W 2023 roku po nieudanej przygodzie w Paris Saint-Germain Messi dołączył do projektu Davida Beckhama, stając się zawodnikiem Interu Miami.

W nocy z soboty na niedzielę ekipa z Miami rozegrała kolejne spotkanie w MLS, tym razem na własnym stadionie przeciwko FC Cincinnati. Na murawie próżno było szukać Lionela Messiego i Jordiego Alby. A to dlatego, że byli gwiazdorzy Barcelony otrzymali karę od władz ligi, ponieważ odmówili udziału w meczu gwiazd MLS i meksykańskiej ekstraklasy.

Mimo to 38-latek i tak pojawił się na obiekcie Interu w towarzystwie swojego syna Thiago i żony Antonelli Roccuzzo. W roli kibica obserwował zmagania kolegów z zespołu. Dziennikarze angielskiego "The Sun" dostrzegli, że na ostatni mecz Messi przygotował stylizację, którą uzupełniał wyjątkowy zegarek. Mowa o modelu "Barbie" marki Rolex, który odznacza się różowo-złotymi elementami.

To jednak nie wszystko. "Ten niezwykły zegarek wykonano z różowego szafiru diamentowego oraz pokryto 18-karatowym żółtym złotem" - informuje angielskie źródło. Rolex wyprodukował zaledwie dziesięć takich egzemplarzy, które nigdy nie były reklamowane. Marka nie umieściła ich w ofercie sprzedażowej, przez co "Barbie" są jeszcze bardziej ekskluzywne. To sam Rolex osobiście kontaktował się z wybranymi gwiazdami, które teraz są posiadaczami tych wyjątkowych przedmiotów.