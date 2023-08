Messi ma prywatnego ochroniarza. Żołnierz i wojownik MMA pilnuje go nawet... na boisku

Działacze Interu Miami postanowili w szczególny sposób zadbać o bezpieczeństwo Lionela Messiego. Argentyńczyk otrzymał osobistego ochroniarza, który nie spuszcza oka z piłkarza i pilnuje, by nikt niepowołany się do niego nie zbliżył. Kibice zwrócili jednak uwagę na to, że ochroniarz tak skwapliwie wypełnia swoją rolę, że... potrafi chodzić wzdłuż linii boiska także w trakcie meczów.