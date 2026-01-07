Leo Messi to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii futbolu. Argentyńczyk jest ośmiokrotnym zdobywcą Złotej Piłki, mistrzem świata z 2022 roku oraz wielokrotnym triumfatorem Ligi Mistrzów i krajowych rozgrywek. Zdecydowaną większość kariery spędził w FC Barcelona, gdzie stał się ikoną klubu i symbolem jednej epoki w światowej piłce. W 2021 roku przeniósł się do Paris Saint-Germain, a po dwóch sezonach opuścił Europę i zasilił Inter Miami. W grudniu klub z Florydy po raz pierwszy w historii triumfował w Major League Soccer, a Messi został wybrany MVP rozgrywek, potwierdzając, że nawet poza Europą wciąż potrafi dominować.

Czas jednak płynie nieubłaganie. Messi nie należy już do grona najmłodszych zawodników, a jego sportowa przyszłość coraz częściej staje się tematem rozmów kibiców i ekspertów. Kontrakt Argentyńczyka z Interem Miami obowiązuje do 2028 roku, kiedy będzie miał 41 lat. Nic więc dziwnego, że fani zaczęli zastanawiać się, czym jeden z najlepszych piłkarzy w dziejach zajmie się po zakończeniu kariery. Teraz sam zainteresowany postanowił zabrać głos w tej sprawie, a jego słowa mogą wielu zaskoczyć.

Leo Messi ogłasza. ws. przyszłości. Już wszystko jasne

Messi w wywiadzie dla argentyńskiej platformy streamingowej Luzu TV przyznał wprost, że w porównaniu do wielu innych byłych piłkarzy nie zamierza spełniać się w roli szkoleniowca. "Nie widzę siebie w roli trenera. Chcę mieć własny klub, zacząć od zera i osiągnąć sukces. Chcę dać dzieciakom możliwość rozwoju i dokonania czegoś ważnego. Gdybym miał wybierać, to by mi najbardziej odpowiadało" - powiedział Argentyńczyk. Tym samym jasno dał do zrozumienia, że po zakończeniu gry chce pójść w ślady Davida Beckhama i związać się z piłką od strony menedżerskiej.

Warto dodać, że Beckham jest współwłaścicielem Interu Miami, a w kontrakcie Messiego zawarto zapis, zgodnie z którym Argentyńczyk w przyszłości stanie się mniejszościowym udziałowcem klubu z Florydy. Co więcej, gwiazdor futbolu ma już pierwsze doświadczenia w tej roli. Pomógł swojemu wieloletniemu koledze z Barcelony, Luisowi Suarezowi, w założeniu klubu Deportivo LSM, występującego w czwartej lidze urugwajskiej. "Możliwość bycia częścią tej inicjatywy to zaszczyt. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wspierać dalszy rozwój tego klubu" - podkreślił.

