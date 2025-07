Messi bohaterem transferowego hitu? W grze kosmiczne pieniądze, Ronaldo już czeka

Inter Miami zakończył swoją przygodę z klubowymi mistrzostwami świata z wynikiem - można powiedzieć - przeciętnym, bowiem "The Herons" zdołali wyjść ze swojej grupy, natomiast zaraz potem. w 1/8 finału, zostali rozbici przez PSG aż 0:4.

"Czaplom" nie pozostało więc nic więcej, jak powrócić do zmagań w Major League Soccer, a tam już zaprezentowali znacznie lepszą formę niż w starciu z "Les Parisiens" - w potyczce z CF Montreal zatriumfowali 4:1 , a dwa gole i asystę odnotował Leo Messi .

Wiele wskazuje przy tym na to, że najbliższe miesiące mogą się okazać schyłkiem etapu kariery Argentyńczyka na Florydzie. Umowa Messiego z Interem ważna będzie jedynie do końca bieżącego roku (MLS powinna zakończyć sezon w okolicy pierwszej połowy grudnia) - to zaś sprawia, że plotki wokół Argentyńczyka narastają...