Mertens znów pokazał wielkie serce. Piłkarz pomaga ofiarom trzęsienia ziemi

Trzęsienia ziemi nawiedziły południowo-wschodnią część Turcji, a także Syrię. Miasta, miasteczka i wsie zostały zrównane z ziemią, co najmniej 11 tysięcy ludzi straciło życie, a dziesiątki bądź setki tysięcy odniosło obrażenia. Kataklizm rozpoczął się około 4 nad ranem w poniedziałek. Po pierwszym uderzeniu nadeszły także wstrząsy wtórne. Po kilku godzinach spokoju odnotowano kolejną aktywność sejsmiczną w regionie. Według naukowców - była to inna seria trzęsień, niepowiązana z poprzednimi. Ruchy płyt tektonicznych miały miejsce również we wtorek.