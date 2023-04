Meksykański arbiter odpocznie od sędziowania. To kara za skandaliczne zachowanie

Do zdarzenia doszło podczas spotkania trzynastej kolejki ligi meksykańskiej, w którym mierzyły się zespoły ze ścisłej czołówki tabeli . Starcie Club America z Club Leon zakończyło się ostatecznie podziałem punktów i remisem 2:2, a le nie obeszło się w nim bez ogromnych kontrowersji, przede wszystkim przez zachowanie arbitra .

W 68. minucie Fernando Hernandez zdecydował się uznać trafienie dla gospodarzy, pomimo wcześniejszego zagrania piłki ręką przez jednego z ich zawodników. Kiedy zawodnicy rywali ruszyli do niego z pretensjami, arbiter nie utrzymał nerwów na wodzy i uderzył kolanem w krocze jednego z zawodników - Lucasa Romero .

Meksykański arbiter ukarany dwunastomeczowym zawieszeniem

Kara dla arbitra - co oczywiste - była nieunikniona, chociaż on sam zaraz po spotkaniu, przepraszał za swoje zachowanie. Co więcej, w jego obronie stanął wówczas nawet sam poszkodowany, podkreślając, że sędziowie są tylko ludźmi.