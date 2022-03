Media: Znamy gospodarzy finałów Euro 2028

W środę mija termin zgłaszania kandydatur do UEFA. Do tej pory chęć organizacji piłkarskich mistrzostw Europy w 2028 roku wyraziły jedynie Wielka Brytania i Irlandia, tworzące wspólny komitet.

Prawdopodobieństwo, że w ciągu dwóch najbliższych dni pojawi się kontrkandydat, bliskie jest zeru.

Euro 2028. Ogłoszenie gospodarza 7 kwietnia

Jak informuje "The Times", z tego względu UEFA postanowiła nie czekać z ogłoszeniem gospodarza finałów Euro 2028 do końca roku - jak pierwotnie planowano. Oficjalny komunikat w tej sprawie wystosowany ma być już 7 kwietnia.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Euro 2024. UEFA przedstawiła oficjalne logo rozgrywek. WIDEO © 2021 Associated Press

Wielka Brytania i Irlandia będą miały czas do końca roku, by przedstawić niezbędne gwarancje rządowe. Jeśli tego nie uczynią, wówczas sytuacja wróci do punktu wyjścia. Pula kandydatur ponownie zostanie otwarta.

Gospodarzem najbliższego turnieju o mistrzostwo Starego Kontynentu, zaplanowanego na 2024 rok, będą Niemcy.

ZOBACZ TAKŻE: