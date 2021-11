Stacja RTP donosi również, że Argentyńczyk zdążył już udzielić tradycyjnego wywiadu redakcji "France Football" - na okoliczność kolejnego triumfu w prestiżowym plebiscycie.

To fatalne wieści dla Roberta Lewandowskiego, który był jednym z głównych faworytów do odebrania nagrody. W ubiegłym roku, jako murowany kandydat do końcowego zwycięstwa, również nie doczekał się satysfakcji. Trofeum nie wręczono nikomu z powodu szalejącej na świecie pandemii koronawirusa.

W tym roku "Lewy" nie wygrał niczego na gruncie międzynarodowym, ale ponownie zachwycał niebywałą skutecznością. Za Messim przemawia przede wszystkim triumf w Copa America. To jego pierwszy turniej wygrany z reprezentacją Argentyny.

Złota Piłka. Lionel Messi czeka na 7. triumf

Jeśli zawodnik PSG rzeczywiście okazał się bezkonkurencyjny w wyścigu po Ballon d'Or, wymarzoną statuetkę odbierze po raz siódmy w karierze. Wcześniej podobne wyróżnienie spotkało go w latach 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 i 2019.



Nazwisko zdobywcy Złotej Piłki poznamy 29 listopada podczas uroczystej gali w Paryżu.

UKi