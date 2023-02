Media ujawniły tożsamość podwójnego agenta. To były niemiecki piłkarz

Linke był uważany za jednego z najwyższych urzędników BND

Jego aresztowanie w związku z podejrzeniem o pracę dla Rosji i przekazywanie ściśle tajnych informacji, w tym powiązanych z wojną na Ukrainie obiło się szerokim echem . Jak podkreśla dziennik, zanim do tego doszło, Linke był uważany za jednego z najwyższych urzędników BND. Miał obszerną wiedzę o najściślej strzeżonych informacjach .

Cała historia miała swój początek w rodzinnej miejscowości Niemca - bawarskim Weilheim, gdzie zorganizował on grilla w siedzibie lokalnego klubu, w którym był również trenerem grup młodzieżowych. To wówczas miał poznać niemieckiego biznesmena urodzonego w Rosji, który zaczął kusić go wizją podwójnej agentury i współpracy z rosyjską agencją wywiadowczą.