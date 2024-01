Media: Trzęsienie ziemi w kadrze giganta. Ogłaszają nagły koniec

W reprezentacji Brazylii doszło do istnego trzęsienia ziemi. Jak poinformowały światowe agencje prasowe - powołując się na źródła zbliżone do piłkarskiej federacji z "Kraju Kawy" - ze swojego stanowiska zwolniony został selekcjoner "Canarinhos" - trener Fernando Diniz. 49-letni szkoleniowiec poprowadził Neymara i spółkę w zaledwie sześciu spotkaniach eliminacji do mistrzostw świata, które odbędą się w 2026 roku.