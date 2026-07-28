Media: To on poprowadzi reprezentację Włoch. Głośny powrót. Dał jej złoto

Najważniejsi włoscy dziennikarze nie mają wątpliwości - Roberto Mancini zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Włoch. Powróci na to stanowisko po trzech latach, w których prowadził kadrę narodową Arabii Saudyjskiej oraz katarski klub Al-Sadd.

"Giovanni Malago właśnie ogłosił Radzie Federalnej, że Roberto Mancini jest nowym selekcjonerem. Wkrótce oczekiwany jest również komunikat o mianowaniu Claudio Ranieriego na stanowisko dyrektora technicznego" - napisał na X Gianluca di Marzio, jeden z najbardziej poważanych żurnalistów w tamtym środowisku.

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Osiem minut później pojawił się wpis także renomowanego Matteo Moretto. "Roberto Mancini będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Włoch. Podpisanie kontraktu wkrótce".

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Nie Guardiola, nie Pirlo. Roberto Mancini wraca do reprezentacji Włoch

To koniec krótkiej opery mydlanej, którą kibicom zaserwowali działacze. Przypomnijmy, że początkowo zagięli parol na Pepa Guardiolę. Hiszpan jednak po 13 latach nieprzerwanej pracy (po rocznej przerwie po odejściu z Barcelony zaliczył 3 sezony w Bayernie Monachium i 10 w Manchesterze City) chce odpocząć, w dodatku media donosiły o znacznych rozbieżnościach finansowych między obiema stronami.

Krótkie i nieowocne negocjacje z Guardiolą w Barcelonie prowadzili były dyrektor generalny Paolo Maldini i były doradca Leonardo. Jak widać, stracili już swoje stanowiska. Prawdopodobnie zapłacili posadami za wytypowanie do roli nowego trenera kadry Andrei Pirlo. Wielu osobom nie spodobał się fakt, że była ikona Milanu czy Juventusu w zeszłym roku współpracowała z rosyjskim bukmacherem, jeździła do Moskwy.

- Każdy, kto jest lub promuje Rosję po 2022 roku nie powinien sprawować urzędu krajowego - powiedział Carlo Calenda, senator i lider centrowej partii Azione.

Mancini prowadził "Squadra Azzurra" w latach 2018-2023. Doprowadził ją do mistrzostwa Europy w 2021 r. Po braku awansu na mundial 2022 pozostał na stanowisku, lecz nagle zrezygnował z niego w sierpniu 2023 r. Powodem były napięcia na "górze", nieporozumienia z byłym prezesem Graviną.

- Myślałem o dymisji od wielu miesięcy. Od roku próbował dokonać rewolucji w moim sztabie. Próbowałem go przekonać, że najlepsze co może zrobić to dodać do niego kilka nowych twarzy, ale on nie może tak po prostu zabierać dwóch członków (do kadr młodzieżowych - red.) z zespołu, która działał i wygrywał. To ja powinienem podejmować takie decyzje - mówił. Teraz krajobraz jest nieco inny, bo po odpadnięciu w barażach do MŚ 2026 Gravina postanowił odejść.

Roberto Mancini Noushad Thekkayil AFP

Roberto Mancini AFP

Zdjęcie: Roberto Mancini KENZO TRIBOUILLARD / AFP AFP





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