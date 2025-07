Media: Tam trafi Marcin Bułka. Szok. To klub spoza Europy. Ma zarobić krocie

Kontrakt Marcina Bułki z OGC Nice wygasa 30 czerwca przyszłego roku. To sprawia, że Polak jest niezwykle smakowitym kąskiem na bramkarskim rynku transferowym. Wiele mówiło się o jego przenosinach do czołowych klubów z Europy. Tymczasem we wtorkowe popołudnie Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki" przekazał sensacyjne informacje ws. przyszłości golkipera naszej kadry.