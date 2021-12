Jako pierwszy o sprawie poinformował index.hu. Zdaniem dziennikarzy tego serwisu Stanisław Czerczesow uzgodnił już warunki kontraktu z Ferencvarosem Budapeszt. Brakuje tylko podpisów obu stron na przygotowywanym kontrakcie.





Stanisław Czerczesow wraca do roli dyrygenta

Dla 58-letniego szkoleniowca będzie to powrót na trenerską ławkę po pięciu miesiącach pauzy. Jego ostatnim pracodawcą była rosyjska federacja. Współpraca zakończyła się po nieudanym starcie w finałach Euro 2020. "Sborna" zakończyła turniej na fazie grupowej.



W ostatnim czasie Czerczesow przymierzany był do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski. Niektórzy widzieli go także na trenerskim stanowisku w Legii Warszawa. Skończyło się jedynie na spekulacjach.



Tymczasem Ferencvaros pozostaje bez opiekuna od minionego poniedziałku. Z posadą pożegnał się wówczas Peter Stoeger. Na Węgrzech pracował od początku tego sezonu.

Ekipa z Budapesztu w bieżących rozgrywkach radzi sobie całkiem przyzwoicie. Po 15 kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli. Do lidera traci tylko punkt.



