Jak donosi agencja "Reuters" chodzi o wypłatę dwóch milionów franków szwajcarskich, jakiej dokonała FIFA na rzecz Platiniego. Ta płatność uszkodziła aktywa FIFA i bezprawnie wzbogaciła Platiniego" - powiedzieli szwajcarscy prokuratorzy w oświadczeniu.

Całe zdarzenie (przelew) miało mieć miejsce w lutym 2011 roku. Akt oskarżenia zarzuca Blatterowi i Platiniemu oszustwo, o sprzeniewierzenie i działanie na niekorzyść (złe zarządzanie), a także fałszerstwo dokumentacji.



Michel Platini i Sepp Blatter oskarżeni o oszustwa i malwersacje finansowe związane z FIFA

Platini pracował jako konsultant dla jednej z firm ówczesnego prezydenta FIFA Blattera w latach 1998-2002. Rocznie zarabiał w tej roli 300 tysięcy szwajcarskich, co jest uwiecznione w umowie. W późniejszym czasie domagał się jednak od pracodawcy kolejnych pieniędzy.



"Blatter sprawił, że to będąca pod jego wpływami FIFA, dokonała płatności na rzecz Platiniego we wspomnianej wysokości na początku 2011 roku. Dowody potwierdziły, że ta płatność na rzecz Platiniego została dokonana bez podstawy prawnej" - można przeczytać w oświadczeniu szwajcarskiej prokuratury.



Platini był szefem UEFA od 2007 do 2015 roku. Jego kadencje zakończyły oskarżenia o malwersacje finansowe, został przez europejską i światową federację zawieszony w jakichkolwiek czynnościach na osiem lat (skrócono karę do czterech).



Blatter szefował w FIFA w latach 1998-2015. Zawieszono go na osiem lat po tym, jak ujawniono aferę korupcyjną z jego udziałem. Wciąż bada się jego udział w sprawie nieprawidłowości finansowych w muzeum FIFA w Zurychu.



