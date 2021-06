41-latek, który w trakcie klubowej kariery reprezentował barwy między innymi FC Barcelony czy AC Milan, zawodową karierę kończył w barwach Fluminense. Niedługo po tym, jak dał sobie spokój z futbolem, zaczęły się jego problemy z wymiarem sprawiedliwości.

W marcu 2020 roku przyłapano go na próbie nielegalnego przekroczenia granicy przy pomocy sfałszowanych dokumentów. Ronaldinho został aresztowany, a zwolniono go w sierpniu.



Teraz, według doniesień "Bilda" Brazylijczykowi grożą kłopoty z powodu uchylania się od płacenia alimentów na rzecz byłej partnerki, Priscili Coelho. Nie ujawniono, o jaką kwotę konkretnie chodzi. Jeżeli jednak jej nie wypłaci, prawnicy kobiety grożą pozwem, a to może zakończyć się więzieniem.



TC

