Zbigniew Boniek przez wiele lat był prezesem PZPN i sprawował swoją funkcję z dobrym skutkiem . To za jego kadencji nasz kraj zorganizował Euro 2012. Ponadto między innymi w Warszawie na PGE Narodowym odbył się finał Ligi Europy. Reprezentacja zaś w 2016 roku dotarła do ćwierćfinału kontynentalnego czempionatu. W pamiętnej imprezie we Francji podopiecznych Adama Nawałki zatrzymali dopiero Portugalczycy, którzy kilka dni później wznieśli w górę największy puchar.

68-latek cieszy się obecnie dużo spokojniejszym życiem, często komentuje bieżące wydarzenia w mediach społecznościowych. W ostatnich dniach legendarny piłkarz najadł się jednak trochę strachu . O co chodzi? Niedawno działacz został wezwany do prokuratury w Szczecinie w celu złożenia wyjaśnień. Jak informuje portal WP, postawiono mu zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy podpisywaniu umów sponsorskich w PZPN. Szymon Jadczak, autor materiału, otrzymał od rzecznika prasowego Prokuratury Krajowej obszerne wyjaśnienie.

Zbigniew Boniek publicznie zabrał głos w sprawie

"Męczy mnie jeden dziennikarz od trzech dni. Telefony , whatsapp i tak dalej. Więc żeby dał święty spokój, to podpowiem. Żadnych zarzutów tylko wymyślony polityczny zarzucik. Żadnych zabezpieczeń, tylko dzień dobry i do widzenia. Może to go uspokoi" - oznajmił się kilka godzin później.