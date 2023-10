Media podpatrzyły Szymona Marciniaka. To spotkanie może wszystko zmienić

Szymon Marciniak to wszak sędzia, którego kariera tak gwałtownie przyspieszyła, iż wydaje się, że osiągnął już niemal wszystko. Prowadził finał mistrzostw świata w 2022 roku, prowadził finał Ligi Mistrzów, jest absolutnie czołowym arbitrem na świecie. Obok Roberta Lewandowskiego stanowi bardzo rozpoznawalną wizytówkę polskiego futbolu, zbiera nagrody. A że Saudyjczycy chcą mieć u siebie najlepszych, to nic dziwnego, że kuszą go pracą u siebie, tak jak najlepszych zawodników.