Doświadczony zawodnik już kilka miesięcy temu wyraźnie podkreślał, że nie jest zainteresowany zbyt długą grą w barwach Gremio , dlatego wraz z początkiem styczniowego okienka transferowego będzie szukał nowego domu. Warto zaznaczyć, że aktualny kontrakt Urugwajczyka obowiązuje do końca 2024 roku .

Jak można się spodziewać, słowa wybitnego snajpera nie przeszły bez echa i wzbudziły sporo emocji w świecie piłki nożnej. Rozpoczęła się giełda transferowa, a zainteresowane zespoły pytały agenta o dostępność Suareza. Według wieści udostępnionych przez dziennikarzy słynnego "Ovacion" piłkarz jest bardzo blisko przenosin do MLS, a konkretniej do zespołu Interu Miami .

Luis Suarez blisko nowego klubu? Szykuje się powrót legendarnego duetu?

O tym, że sam zainteresowany jest pozytywnie nastawiony do takiego ruchu, wiadomo nie od dziś. Perspektywa gry z byłymi kolegami z FC Barcelony jest dla niego niezwykle kusząca. Jak wiadomo, barwy słynnych "Źurawi" reprezentują takie persony jak m.in. Jordi Alba , Sergio Busquets , czy świeżo upieczony zdobywca Złotej Piłki , Leo Messi.

To właśnie ten ostatni ma być głównym orędownikiem takiego ruchu, bo obu piłkarzy łączą iście przyjacielskie relacje. Dziennikarze "Ovacion" informują, że klub z Florydy zrobił już pierwsze kroki w celu pozyskania doświadczonego zawodnika. Obie strony miały wymienić maile, w celu nawiązania "bliższych" relacji .

Amerykanie kuszą byłego gwiazdora m.in. FC Barcelony, czy Liverpoolu niezwykle atrakcyjnym kontraktem. Umowa ma obowiązywać tylko przez jeden sezon , jednak ma zawierać niezwykle korzystny zapis umożliwiający jej przedłużenie do końca 2025 roku .

Według mediów zza oceanu Urugwajczyk jest już zdecydowany na taki ruch, dlatego w najbliższych tygodniach zjawi się w Miami, by negocjować szczegóły kontraktu. Dziennikarze przekazali również, że problemy zdrowotne napastnika to już melodia przeszłości, a on sam cieszy się na rozpoczęcie nowego etapu w swojej bogatej karierze.