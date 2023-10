Papu Gomez zawieszony na dwa lata. Czy będzie apelacja?

"Przepisy antydopingowe są bardzo jasne i to sam zawodnik musi zapoznać się z listą zabronionych substancji Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Gdy przepisy zostaną naruszone, nie jest wymówką stwierdzenie, że lekarz źle mu doradził. Nie zwolni go to z ewentualnych konsekwencji. To sam piłkarz jest ostatecznie odpowiedzialny za to, co dostanie się do jego organizmu" - napisali dziennikarze Samuel Silva i Alonso Rivero.