Media: Marek Papszun zdecydował. Obierze nieoczywisty kierunek

Ostatnio dostaję o to sporo pytań. Tak naprawdę jest ich więcej niż myśli o reprezentacji w mojej głowie. Nie dobijam się do tej kadry. Życzę jej jak najlepiej, a przecież, gdybym tylko czekał na zatrudnienie, to musiałbym jej życzyć źle. Wierzę, że co ma być, to będzie i jeśli do czegoś dojdzie, to w sposób naturalny. Że na to zasłużę i taka będzie wola oraz świadomość, że mogę być tym człowiekiem, który tej drużynie pomoże i poprowadzi do sukcesów

~ twierdził Marek Papszun w lipcu w rozmowie z redakcją "Sport.pl"