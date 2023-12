Media: Kres ery, mistrz Europy kończy karierę. "Jednym słowem legenda"

Giorgio Chiellini po długich latach spędzonych w turyńskim Juventusie latem 2022 roku postanowił przenieść się za ocean, a konkretnie do Kalifornii, gdzie związał się z ekipą Los Angeles FC , w której spotkał m.in. Garetha Bale'a również poszukującego spokojnej piłkarskiej emerytury poza Europą.

Giorgio Chiellini o krok od kolejnego tytułu. Przegrał i podjął kluczową decyzję

W kampanii 2023, trwającej w Stanach Zjednoczonych od końca lutego do 9 grudnia, Włoch znów dotarł wraz z LAFC do wielkiego finału rozgrywek, jednak tym razem musiał obejść się smakiem - jego klub przegrał z Columbus Crew 1:2 i co ciekawe jedną z bramek dla rywali zdobył... Yaw Yeboah, doskonale znany w Polsce dzięki grze dla Wisły Kraków.