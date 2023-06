Media: Henryk Kasperczak miał poważny wypadek. Konieczna była operacja

Poniedziałkowe przedpołudnie przyniosło niezwykle niepokojące wieści - według doniesień portalu dts24.pl Henryk Kasperczak, były piłkarz oraz trener, uległ - jak to określono - poważnemu wypadkowi na własnej posesji, znajdującej się we Francji, gdzie mieszka on na stałe od wielu lat.