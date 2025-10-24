W ostatnich dniach sporo szumu zrobiło się wokół Grzegorza Krychowiaka. 100-krotny reprezentant Polski podpisał kontrakt z Mazurem Radzymin, czyli zespołem występującym w Keeza Lidze Okręgowej (grupa Warszawa I). To zaskakujący ruch, bowiem 35-latek miał - według portalu "WP SportoweFakty" wiele zapytań z egzotycznych lig. Wstępnie kontaktował się z nim także jeden klub z polskiej ligi. Ostatecznie 35-latek ma reprezentować barwy Mazura Radzymin, czyli klubu, którego właścicielem i czynnym zawodnikiem jest popularny raper Quebonafide, czyli Jakub Grabowski. W zespole występuje także Jakub Rzeźniczak.

- Grzegorz jeszcze się u nas nie pokazał, nie było go jeszcze na treningu, ale serdecznie go witamy i na niego czekamy - powiedział Bogusław Król w czwartkowej rozmowie z "wp.pl" i dodał, że 35-latek zarejestrowany w mazowieckiej drużynie jest do 29 czerwca 2026 roku.

Grzegorz Krychowiak podjął decyzję. To będzie koniec jego kariery.

Krychowiak mógłby zadebiutować w sobotę (25 października). Wówczas jego nowy klub podejmie trzecią drużynę Polonii Warszawa. "Super Express" informuje, że jego przygoda z tym klubem ma ograniczyć się do jednego występu, po którym definitywnie zakończy karierę.

Czy to nastąpi w najbliższą sobotę? Wiadomo, że Krychowiak jest już po pierwszym treningu w Radzyminie. Poinformował o tym w czwartek Jakub Rzeźniczak.

Rozwiń

Bogata kariera Grzegorza Krychowiaka

Grzegorz Krychowiak przez wiele lat był podporą reprezentacji Polski. Z orzełkiem na piersi rozegrał 100 spotkań. W trakcie swojej kariery bronił barw m.in. Sevilli, PSG czy Lokomotivu Moskwa. W ostatnim roku występował w cypryjskim Anorthosisie Famagusta. Kontrakt wygasł z końcem czerwca i od tamtej pory 35-latek pozostawał bez klubu.

Roman Kosecki: Cała Europa śmieje się dziś z wyniku Lecha Poznań Polsat Sport

Grzegorz Krychowiak może zadebiutować w nowym zespole MIKE KIREEV AFP

Grzegorz Krychowiak Michal Wozniak East News

Grzegorz Krychowiak AFP