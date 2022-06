Wciąż nie jest jasna piłkarska przyszłość Roberta Lewandowskiego. Co prawda jego kontrakt z Bayernem obowiązuje do 2023 roku, lecz piłkarz jasno zadeklarował, że chce odejść z Monachium już tego lata. Do zaciętej walki o zakontraktowanie Polaka włączyła się Barcelona, lecz na razie bez efektu. Hiszpanie złożyli drugą ofertę , ale "Bawarczycy" ją odrzucili.

Co więcej, niedawno dyrektor sportowy Hasan Salihamidžić głośno wyraził przekonanie, że 12 lipca "Lewy" stawi się na treningu Bayernu . Wygląda zatem na to, że władze ekipy z Monachium ani myślą pozwolić napastnikowi opuścić klubu.

Tymczasem hiszpański "AS" twierdzi, że pojawiła się właśnie szansa dla Polaka. Według ich sensacyjnych doniesień przejście do Bayernu poważnie rozważa... Cristiano Ronaldo . Gdyby transfer doszedł do skutku, "Bawarczycy" mogliby przychylniejszym okiem spojrzeć na ewentualne odejście Lewandowskiego do innej drużyny.

Rewelacje powtarzają inne media i dodają następne szczegóły sprawy.

Cristiano Ronaldo może odejść z Manchesteru United

Media: Cristiano Ronaldo poważnie rozważa odejście z Manchesteru United

Jak przekonuje "Record", a w ślad za nim "Metro", Cristiano Ronaldo analizuje nowe sportowe możliwości. Do przemyśleń nad przyszłością w Manchesterze United miało skłonić go rozczarowanie pozycją klubu na rynku transferowym. Miał przekazać swoim przyjaciołom, że jeśli "Czerwone Diabły" nie zintensyfikują prac, by wzmocnić skład, on zacznie szukać nowego pracodawcy.

Wedle medialnych doniesień sytuacja robi się coraz poważniejsza. "Niestabilność United na rynku transferowym stawia Ronaldo na krawędzi załamania nerwowego" - czytamy.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo / AFP/MIGUEL RIOPA / AFP