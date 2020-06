Burmistrz Rio de Janeiro Marcelo Crivella zawiesił w sobotę organizowanie wszystkich profesjonalnych meczów piłkarskich w tym mieście. Zaledwie trzy dni wcześniej wrócono do gry po przerwie związanej z pandemią, wznawiając rywalizację o mistrzostwo stanu.

Crivella argumentował w sobotę, że potrzeba więcej czasu, by wszystkie drużyny dostosowały się do wprowadzonych z powodu koronawirusa zasad bezpieczeństwa. Zawieszenie meczów obowiązywać będzie pięć dni.

W czwartek Flamengo pokonało na Maracanie Bangu 3-0. Było to pierwsze profesjonalne spotkanie piłkarskie w Ameryce Południowej od prawie trzech miesięcy. W znajdującym się w pobliżu słynnego stadionu szpitalu polowym - jak podali lekarze - tego dnia zmarły dwie osoby zakażone wirusem Covid-19. W stanie Rio de Janeiro dotychczas odnotowano ponad 8,5 tysiąca ofiar śmiertelnych tej choroby, a w całym kraju ponad milion.



Na kilka dni przed czwartkowym powrotem do gry dwa czołowe kluby z Rio de Janeiro - Botafogo i Fluminense - ogłosiły, że z powodu pandemii nie zamierzają przystąpić do rywalizacji nawet jeśli nakaże im to tamtejsza federacja piłkarska.