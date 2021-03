Mecze oraz treningi dzieci i młodzieży zawieszone do 9 kwietnia

Ograniczenia wprowadzone przez rząd dotkną nie tylko sport amatorski, ale także dziecięcy i młodzieżowy. Treningi oraz spotkania młodych zawodników zostały zawieszone do 9 kwietnia.

"Minister Niedzielski podczas konferencji poinformował, że od 27 marca do 9 kwietnia obiekty sportowe będą dostępne wyłącznie dla sportu zawodowego. W praktyce oznacza to zawieszenie meczów i treningów dzieci i młodzieży" - poinformował należący do PZPN portal Łączy Nas Piłka.

"Nadal możliwe będzie rozgrywanie spotkań przez drużyny, których zawodnicy są zawodowcami w świetle ustawy o sporcie, a więc są wynagradzani na podstawie ważnego kontraktu, umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub stypendium.



Na szczegółową i ostateczną interpretację słów ministra Niedzielskiego musimy poczekać do ukazania się oficjalnego rozporządzenia rządowego" - czytamy dalej w komunikacie.

W czwartek padł rekord zakażeń

Przypomnijmy, że dotychczasowe obostrzenia nakładane były głównie na sport amatorski. Rozgrywki dzieci oraz młodzieży były zawieszone jedynie w początkowej fazie walki z pandemią, a więc wiosną zeszłego roku.

Nowe restrykcje zostały ogłoszone na konferencji prasowej przez premiera Mateusza Morawieckiego w czwartek 25 marca. Są one pokłosiem znaczącego wzrostu zakażeń koronawirusem w Polsce.



W czwartek odnotowano 34 151 nowych przypadków koronawirusa - to rekordowy dzienny wynik od początku trwania epidemii. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 520 pacjentów.





