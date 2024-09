Męczarnie Widzewa z trzecioligowcem. Zdecydował błysk Niemca. Jak Luka Modrić

Jeszcze cztery lata temu obie drużyny rywalizowały ze sobą w drugiej lidze. Od tej pory poszły w zupełnie innych kierunkach. Widzew awansował do ekstraklasy, a Elana z powodów finansowych wycofała się z rozgrywek trzeciej ligi. A dzięki temu, że do czwartej awansowały wtedy rezerwy toruńskiego klubu, to na tej bazie udało się odbudować drużynę. Obecnie występuje w trzeciej lidze.