W pierwszej połowie wyglądało to słabo. Musimy zdać sobie sprawę z jednego: nie był to porywający mecz. Przeciwnik jaki był, to nawet nie będę się wypowiadał. Wyspy Owcze... nie żartujmy. Oddawaliśmy mało strzałów. W pierwszej odsłonie nasi piłkarze chcieli wjechać do bramki, ale tam był tłok. Nie było uderzeń z okolic 20 metra, tego było za mało. Sprawę załatwił karny, potem druga bramka. Męczyliśmy się strasznie, ale najważniejsze, że wygraliśmy. Jest bowiem jedna zasada: zwycięzców się nie sądzi

~ - powiedział Lato.