Nie takiego obrazy gry spodziewano się w Barcelonie. Katalończycy chcieli możliwie szybko i łatwo zapewnić sobie awans, o czym świadczyć mógł skład desygnowany przez Xaviego Hernandeza . Spośród na co dzień podstawowych zawodników w kadrze meczowej zabrakło jedynie Pedriego i Roberta Lewandowskiego .

Puchar Króla: FC Barcelona szybko zaczęła strzelanie

Barcelona zaczęła więc spotkanie tak, jak chciała. Dzięki temu zawodnicy z Katalonii zyskali spokój i kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. Kilkanaście minut po objęciu prowadzenia mogli jednak stracić je po błyskawicznej kontrze CF Intercity . Aaron Pinan minął linię obrony i przedryblował bramkarza, po czym oddał strzał do pustej bramki. Piłka turlała się w stronę linii, ale tuż sprzed niej wybił ją Araujo, który w początkowej fazie meczu wyrastał na największego bohatera.

W 27. minucie "Duma Katalonii" była bliska podwyższenia na 2:0. Miała przy tym sporo szczęścia, bo strzał Depaya z rzutu wolnego nie był celny, ale piłka odbiła się po drodze od nóg obrońców i prawie wpadła do siatki. Gospodarzy uratowała jedynie poprzeczka. Wraz z upływem kolejnych minut Barcelona zyskiwała coraz większą dominację. Gołym okiem widać było ogromną różnicą klas, która dzieli oba zespoły. Przyjezdni raz za razem stwarzali sobie groźne akcje, ale do końca pierwszej połowy nie zdołali potwierdzić przewagi bramką.

FC Barcelona: Wymiana ciosów z trzecioligowcem

Po zmianie stron Katalończycy kontynuowali ataki. Wszystko wskazywało na to, że lada moment odskoczą przeciwnikom na dwie bramki, tymczasem niespodziewanie to gospodarze wyrównali. W 59. minucie Oriol Soldevila Puig najlepiej odnalazł się w zamieszaniu po rzucie rożnym i skierował piłkę do siatki.