W meczu towarzyskim rozgrywanym na Mohammed Bin Zayed Stadium w Abu Zabi, Brazylia pokonała Koreę południową 3-0 (2-0). Bramki dla "Canarinhos" strzelali: Lucas Pacqueta, Philippe Coutinho oraz Danilo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Brazylia - Peru 3-1 w finale Copa America. Wideo © 2019 Associated Press

Towarzyskie

2019-11-19 14:30 | Stadion: Mohammed Bin Zayed Stadium | Arbiter: Ammar Ali Abdulla Jumaa Al Junaibi Brazylia Korea Południowa 3 0 DO PRZERWY 2-0 Lucas Paquetá 9' Philippe Coutinho 36' Danilo 60'

Na pierwsze trafienie nie trzeba było długo czekać. Fani jeszcze dobrze nie rozsiedli się na trybunach, a Paqueta już posłał piłkę do siatki. Piłkarz AC Milan wykończył głową dośrodkowanie Renana Lodiego.

Reklama

W 36. minucie było już 2-0, po świetnym strzale Coutinho z rzutu wolnego. Kilka chwil później klubowy kolega Roberta Lewandowskiego mógł ponownie zdobyć gola, tym razem samobójczego. Po rzucie wolnym dla Koreańczyków i skutecznej interwencji Alissona Beckera, stojący blisko linii końcowej 27-latek chciał wybić piłkę. Przeszkadzał mu jednak atakujący go rywal, przez co Coutinho... trafił w słupek! Na jego szczęście futbolówka opuściła plac gry, a Brazylijczyk z wyraźną ulgą i uśmiechem na twarzy przytulił się do obramowania bramki.

Wynik, kwadrans po zmianie stron, ustalił soczystym strzałem sprzed pola karnego Danilo, wykorzystując świetne wycofanie piłki przez Lodiego.

TB



3 0 Brazylia Korea Płd. Alisson Danilo Militão Lodi Marquinhos Coutinho Fabinho Arthur Paquetá Richarlison Jesus Hyun-Woo Se-Jong Jin-Su Min-Jae Moon-Hwan Kim Woo-Young Jae-Sung Hee-Chan Ui-jo Son SKŁADY Brazylia Korea Płd. Alisson Becker Hyun-Woo Cho 60′ 60′ Danilo 88′ 88′ Se-Jong Ju Eder Gabriel Militao Jin-Su Kim 88′ 88′ Renan Augusto Lodi dos Santos Min-Jae Kim Marquinhos Moon-Hwan Kim 36′ 36′ Philippe Coutinho Young-gwon Kim Tavares Fabinho Woo-Young Jung 80′ 80′ Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo 76′ 76′ Jae-Sung Lee 9′ 9′ 84′ 84′ Lucas Tolentino Coelho de Lima 34′ 34′ 65′ 65′ Hee-Chan Hwang Richarlison de Andrade Ui-jo Hwang 88′ 88′ Gabriel Jesus Heung-min Son REZERWOWI Daniel Cerantola Fuzato Sung-Yun Gu Aderbar Melo dos Santos Neto Seung-gyu Kim Felipe Augusto de Almeida Monteiro Seung-Hyun Jung 88′ 88′ Emerson Aparecido Leite de Souza Junior Kyung-Won Kwon Thiago Silva Yong Lee Casemiro Ji-Soo Park 80′ 80′ Douglas Luiz Soares de Paulo 88′ 88′ In-Beom Hwang Wesley Moraes Ferreira da Silva Kang-In Lee 84′ 84′ . Roberto Firmino 65′ 65′ Sangho Na 88′ 88′ Rodrygo Silva de Goes Tae-Hee Nam . Willian Shin-wook Kim 76′ 76′ Chang-Hoon Kwon

STATYSTYKI Brazylia Korea Płd. 3 0 Posiadanie piłki 55% 45% Strzały 15 12 Strzały na bramkę 7 6 Rzuty rożne 5 5 Faule 9 9 Spalone 3 0