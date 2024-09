Mecz Śląska przełożony, a klub i tak chce "wypełnić stadion". Piękny gest

Dziś piłka nożna przestaje być najważniejsza. To trudny moment dla nas wszystkich i musimy się zjednoczyć w obliczu tej katastrofy. Śląsk dokłada swoje 9 362 cegiełki, ale to dopiero początek! Apelujemy do kibiców – wyprzedajmy wspólnie ten wirtualny stadion, bo razem możemy naprawdę wiele! Każda cegiełka to realna pomoc dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Wierzymy, że wspólnie zrobimy sold out

~ mówi prezes Śląska, Patryk Załęczny